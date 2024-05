Arnstadt. Auch in diesem Jahr können sich Privatpersonen, Vereine, soziale Einrichtungen, Unternehmen, Kitas und Schulen am Blumenschmuckwettbewerb der Stadt Arnstadt beteiligen. Einsendeschluss ist der 30. September.

Damit Arnstadt noch bunter, blütenreicher und vielfältiger wird, ruft die Stadt auch in diesem Jahr zum Blumenschmuckwettbewerb auf. Teilnahmeberechtigt sind nicht nur alle Bürger der Stadt und ihrer Ortsteile, sondern auch Vereine, Unternehmen, Seniorenheime, Kindergärten oder Schulen.

„Nutzen Sie die vielfältigen Möglichkeiten, um Fassaden, Dachterrassen, Vorgärten, Balkone, Baumscheiben und Straßenansichten grün, naturnah und blütenreich zu gestalten. Es wird dadurch aus unterschiedlichen Gesichtspunkten ein Mehrwert für alle erreicht, ob es ein Zugewinn an Lebensqualität in Dorf und Stadt ist oder auch die biologische Vielfalt vor Ort erhöht wird“, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.

Mehr Infos und das entsprechende Teilnahmeformular gibt es online unter: www.arnstadt.de/news/blumenschmuckwettbewerb-2024. Dieses kann zusammen mit zwei Fotos der Bepflanzung per E-Mail an: blumenschmuck@arnstadt.de eingereicht werden. Alternativ ist auch der Postweg an Stadtverwaltung Arnstadt, Kennwort: Blumenschmuckwettbewerb, Markt 1, 99310 Arnstadt möglich.

Einsendeschluss ist der 30. September. Alle Teilnehmer werden im Herbst zu einer Dankeschön-Veranstaltung eingeladen.

red