1. Advent aus dem Fenster angeblasen

Licht ins Dunkel bringen und Freude in die Herzen der Menschen. Das war die Motivation des Fremdenverkehrsvereins Langewiesen, nach Corona-gerechten Möglichkeiten zu suchen, um eine frohsinnige Adventszeit im öffentlichen Raum unter diesem Motto zu gestalten. Die Aktiven und Kreativen im Verein und im Heinse-Haus schmiedeten Pläne. Das Rathaus als großen Adventskalender mit 24 Leuchtfenstern zu illuminieren oder einen Miniweihnachtsmarkt im Pfarrgarten zu gestalten, musste fallengelassen werden. Die Absage des großen Weihnachtsmarktes war schon im Frühherbst erfolgt. Aber am 1. Advent ganz und gar nichts auf dem großen Rathausplatz an minimaler Kultur anzubieten, damit wollten sich die Fremdenverkehrsaktivisten nicht abfinden. Die Idee, Musik ins Adventsgeschehen zu bringen, nahm Gestalt an. Der Solotrompeter Matthias Springer sagte auf Anfrage sofort zu, am frühen Sonntagabend den 1. Advent aus dem Rathausfenster heraus „anzublasen“- ähnlich dem Oehrenstöcker „Pfingstanblasen“. Pünktlich am Sonntag um 17.30 Uhr ließ Matthias Springer das bekannte „Amazing graze“ über den weiten Rathausplatz schallen. Der anmutige Trompetengesang wurde an offenen Hausfenstern gehört. Im Lichte des Weihnachtsbaumes und im weiten Abstand voneinander trafen sich nach und nach Leute, die auf irgendeine Weise von der „Adventsmusik“ erfahren hatten. Es mögen gut drei Dutzend Zuhörer auf dem großen Platz gewesen sein. Sie hatten einen weiten Raum im Freien an frischer Luft zur Verfügung. Dieser war ein Vielfaches größer als jene Flächen, die Schulkinder im Klassenzimmer, Fahrgäste im Linienbus oder Wartende in der Anstellreihe vor dem Supermarkt zur Verfügung haben. Mit Beifall und Zugabe-Rufen quittierten die Zuhörer das Konzertieren des Trompeters. Seine schön geblasenen Weihnachtslieder ließen ganz schnell Adventsstimmung aufkommen. Manche Familie oder Kleingruppe hatte sich ihren Glühwein von Zuhause mitgebracht. „Wir freuen uns schon auf den 2. Advent“, war die einhellige Meinung der spontan versammelten Besuchergemeinschaft. Ein Konzert von der Rathaustreppe herab mit Beschallung wäre dann nächste Woche eine Steigerung des „Adventsanblasens“. Die Musik verkündet nicht nur die „Frohe Botschaft“, sondern auch, dass die Kultur weiterleben muss und wird.