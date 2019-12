André Heß über Erna und Heinz und was ihnen so beschert worden ist.

1000 Teile mit gar nichts drauf

Du hast Freitag frei?! Erna stehen die Schweißperlen auf der Stirn. Sie hatte gedacht, den Heinz ausreichend beschenkt und durchgefüttert zu haben und dass er endlich wieder auf Arbeit geht. Dabei wollte sie sich wohl still und heimlich an den Puzzles ausprobieren, die ihr der Weihnachtsheinz geschenkt hat. Weil Erna immer am Frühstückstisch auf dem Laptop puzzelt, wollte ihr der Heinz mal was Handfestes in die Hand drücken. Da ist nicht schon von vornherein die Ausrichtung vorgegeben, wie auf dem Computer. Ein Spiel ist sogar nur beige auf jedem der 1000 Teile, und sonst nichts! Aber angeblich ist das ja für Siebenjährige, hat sie mich wissen lassen. Weil ich nicht mehr richtig ticke, habe ich von Erna wohl eine Uhr bekommen, damit die mir wieder auf die Sprünge hilft. Etwa, wenn es (für uns beide) Schlafenszeit oder (für mich) Frühstücksrührei-Zubereitungszeit geschlagen hat. Der Heinz lag ja diesmal mit seinen Geschenken für Erna so ziemlich völlig daneben, erst hieß es ja noch, wir schenken uns nichts, und dann tun es nicht mal drei Puzzles. Früher hätte ich über ihr einen Sternenhimmel ausgebreitet, konnte sie sich noch erinnern. Dafür spiele ich jetzt wieder schön Keyboard. Nur für Erna.