12-Jährige aus Stadtilm vermisst, Polizei veröffentlicht Foto

Stadtilm. Zuletzt wurde das Mädchen am 19. November gesehen. Die Polizei hofft, durch die Veröffentlichung eines Fotos Hinweise zum Aufenthalt zu bekommen.

Die Polizei sucht aktuell die 12 Jahre alte Jolina Blumrich aus Stadtilm, OT Niederwillingen. Wie die Beamten in einer Meldung schreiben, wurde sie zuletzt am 19. November um 14 Uhr in Niederwillingen gesehen – seitdem sei sie unbekannten Aufenthalts

Hier hat die Polizei ein Foto der Gesuchten veröffentlicht. Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 oder jede andere Polizeidienststelle unter der Bezugsnummer 0302460/2023 entgegen.

