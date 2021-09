13-jähriger Fahrradfahrer bei Unfall im Ilm-Kreis verletzt

Ichtershausen. In Ichtershausen ist ein Auto mit einem 13-jähriger Fahrradfahrer kollidiert. Der Junge musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 11.45 Uhr hat sich am Freitag in der Erfurter Straße in Ichtershausen ein Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 32-jährige Fahrer eines Seat in Richtung Eischleben, als es zum Zusammenstoß mit einem 13-Jährigen auf einem Fahrrad kam.

Der Junge wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Zweirad und am Auto entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Der genaue Unfallhergang ist derzeit Gegenstand der Ermittlung.

Jetzt zum TA-Newsletter anmelden Nachrichten aus Ihrer Region E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Polizeinachrichten aus Thüringen: