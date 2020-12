14-Jährige bei Unfall nahe Ilmenau verletzt

Das Mädchen befand sich als Beifahrerin im Seat einer 85-Jährigen, die die L3004 aus Richtung Martinroda kommend in Fahrtrichtung Ilmenau befuhr. An der Anschlussstelle A71 Ilmenau/West musste die 85-Jährige halten, was eine 31 Jahre alte Mercedes-Fahrerin offenbar zu spät bemerkte und auf den Seat auffuhr.

Die 14-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt und zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An den Pkw entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 7.500 Euro.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen