Einsatz der Feuerwehr in Illmenau. Die Brandursache ist noch ungeklärt. (Symbolbild)

14 Personen bei Brand in Mehrfamilienhaus evakuiert

Ilmenau. Der Brand in einem Mehrfamilienhaus in Ilmenau verursachte 50.000 Euro Sachschaden. Fünf Personen wurden verletzt.

Am Sonntagabend kam es im Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Bergrat-Voigt-Straße in Ilmenau zu einem Brandausbruch. Bei dem Einsatz kamen die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei zum Einsatz und die Brandbekämpfung war gegen 22 Uhr abgeschlossen.

Wie die Polizei mitteilte, wurden im Zuge der Einsatzmaßnahmen 14 Personen kurzzeitig aus ihren Wohnungen evakuiert, sie konnten später jedoch zurückkehren. Insgesamt fünf Personen verletzten sich leicht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, die Brandursache ist derzeit noch Gegenstand der Untersuchung. Der Sachschaden wurde zunächst auf ca. 50.000 Euro geschätzt.

