18-jährige Kleinkraftrad-Fahrerin verletzt sich bei Unfall in Ilmenau

Ilmenau. Eine junge Fahrerin stürzte in Ilmenau mit ihrem Kleinkraftrad und musste ins Krankenhaus gebracht werden

Eine 18-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrades stürzte am Mittwochnachmittag im Kreisverkehr der Unterpörlitzer Straße in Richtung Bücheloher Straße. Nach den Angaben der Polizei erlitt sie Verletzungen und wurde per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

