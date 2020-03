20 Prozent der jungen Leute haben fast täglich Langeweile

In Vorbereitung des neuen Kinder- und Jugendförderplanes, der am 16. Juni im Jugendhilfeausschuss und am 1. Juli im Kreistag für 2021 bis 2024 beschlossen werden soll, finden derzeit Sozialraumkonferenzen statt. Mit Kooperationspartnern der Jugend- und Sozialarbeit werden dabei aktuelle Situationen der Kinder und Jugendlichen erörtert und in Arbeitsgruppen gemeinsame Ziele für die Jugendarbeit entwickelt. Neben den Fachkräften der Jugendarbeit, Schulsozialarbeit und Vertretungen von Schulen, Kommunen oder freien Trägern konnten sich am Montag im Schülerfreizeitzentrum auch interessierte Bürger beteiligen. Jugendamtsleiter Jens Jödicke sagte, dass es bisher 40 Projekte mit 62 Sozialarbeiterstellen gibt, für die im Jahr von Land, Kreis und Kommunen drei Millionen Euro ausgegeben werden. Vorgestellt wurde die Shell-Jugendstudie 2019, der die Aussagen von 2572 Jugendlichen im Alter von 12 bis 25 Jahren zugrunde liegen. Wichtige Themen sind den jungen Leuten demnach gute Freunde, Partnerschaft, Familienleben, in der Freizeit hören sie Musik, surfen im Internet, treffen Freunde oder schauen Serien. 61 Prozent der Befragten streben das Abitur an, die größte Angst haben Jugendliche vor Umweltverschmutzung. Für den Ilm-Kreis entstand einen Studie mit 1102 Besuchern des Anti-Drogen-Zuges, meist 13- und 14-Jährige. Es wurde ausgewertet, dass 20 Prozent von ihnen fast täglich Langeweile haben, 22 Prozent fast jeden Tag Sport treiben , 67 Prozent sich mit PC und Internet befassen. Kreativ seien über die Hälfte der Befragten, nie lesen in ihrer Freizeit würden allerdings ein Viertel der Jugendlichen, die Hälfte würde nie ausgehen. „Es gibt ja auch im Ilm-Kreis bis auf Geraberg keine Ausgehmöglichkeiten/Diskotheken mehr“, sagte Jugendamtsmitarbeiter Erich Rindermann, der die Befragung vorstellte. Aufhorchen ließ, dass 35 Prozent der Jugendlichen den Tag allein zuhause verbringen, Alkohol und Zigaretten erhalten Jugendliche auch von den Eltern.