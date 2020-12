2020 war für Ilmenau das Jahr der Stadtentwicklung

Mögen die meisten Einwohner an das Corona-Jahr 2020 am liebsten einen Haken machen – zumindest aus Sicht der Ilmenauer Stadtentwicklung verliefen die vergangenen zwölf Monate alles andere als unglücklich. Die neue Schwimmhalle wurde eingeweiht, der Großteil der Gelder für die Sanierung der Festhalle verbaut und der Kickelhahnturm restauriert.

Nur bei der öffentlichen Würdigung der verschiedenen Bauetappen schlugen die Virusauswirkungen dann doch zu. Die Einweihung der Schwimmhalle im Oktober durfte nur im kleinen Kreis vorgenommen werden und was viel schlimmer wog: Eine Woche nach der Inbetriebnahme wurde das rund 13-Millionen-Euro-Objekt schon wieder geschlossen. Etwas länger noch konnten die Einrichtung die Kinder für den Schulsport nutzen, dann war auch für sie die neue Errungenschaft wieder tabu.



Ein anderes Bauprojekt kam hingegen gerade zur richtigen Zeit. Denn Abstand halten hieß es in diesem Jahr auch bei sämtlichen Sitzungen der Ausschüsse und des Stadtrats. Weil sich diese Vorgabe im engen Ratssaal nicht hätte umsetzen lassen, wichen die Kommunalpolitiker zunächst auf die Mehrzweckhalle „Georg Juchheim“ in Gräfinau-Angstedt aus – in froher Erwartung auf die Einweihung des Parkcafés als Teil der Ilmenauer Festhalle. Denn hier sollten nach der Sommerpause alle größeren Sitzungen stattfinden. Durch die Hinzunahme des Verbindungsbaus zum Haupthaus konnten nicht nur die Abstände eingehalten werden, durch moderne Beschallungstechnik verstanden nun auch Besucher in den hinteren Sitzreihen jedes Wort. Die Zeit der Missverständnisse - jedenfalls der akustischen – war fortan beendet.



So modern die Sitzungskulisse auch wurde, für die Mitarbeiter im Ilmenauer Bauamt bedeutete die Begleitung der Festhallensanierung nicht nur Freude. Eine marode Bausubstanz, Auflagen des Denkmalschutzes und zunehmende personelle Quarantäne-Engpässe auf der Baustelle bereiteten den Verantwortlichen mitunter Kopfzerbrechen. Doch mit knapp 19 Millionen Euro war und ist der Umbau des Gebäudes aus dem Jahr 1938 zu einem Kultur- und Kongresszentrum eben auch eines der größten kommunalen Vorhaben seit der Wende. 2021 werden mit rund 8 Millionen Euro mit Haupthaus und Parkgestaltung die letzten Bauabschnitte vollzogen.



Dass etwas mehr kostet als veranschlagt, da teilt sich der Ilmenauer Kickelhahnturm das Schicksal mit der Festhalle. Um 255.000 Euro teurer wurde die Generalsanierung des Gemäuers auf dem Hausberg und kletterte damit auf Gesamtkosten von 1,14 Millionen Euro. Ende des Jahres wurde die Erneuerung für beendet erklärt – auch hier blieb eine Wiedereinweihungszeremonie aufgrund der Corona-Bedingungen aus.



Auf Ilmenau aufmerksam wurde auch Jochen Gnauert durch die Stadtentwicklung, den es wegen seines Berufs als Kulturmanager gelegentlich ins Thüringische verschlug. Hier beeindruckten ihn die „mit viel Verve“ voran getriebenen Projekte – wie eben der Bau der neuen Schwimmhalle. Seit diesem Jahr ist der Augsburger als Leiter der Festhalle nun selbst ein Teil der Stadt und will das Kultur- und Kongresszentrum zu einer Institution werden lassen, „die weit über Ilmenau hinaus strahlt“.



Währenddessen wühlten sich seit Herbst gleich mehrere Bautrupps durch die Gehwege der Stadt. Ihr Werk wird freilich weniger Außenwirkung entfalten als die neue Schwimmhalle oder eine sanierte Festhalle. Allerdings sorgen die Arbeiter dafür, dass in den kommenden Wochen Hunderte Haushalte und Unternehmen schnelles Internet erhalten. „Die Glasfaser ist für unsere Zukunft als Wohn- und Wirtschaftsstandort und unsere Wettbewerbsfähigkeit extrem wichtig“, sagte Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos). Die BBV Thüringen investierte eigenen Angaben zufolge rund 11 Millionen Euro in das Glasfasernetz der Stadt.

Während es in vielen Teilen Ilmenaus sichtbar voranging, gab es in diesem Jahr am leer stehenden Brandenburger Teich im Naherholungsgebiet optisch keine Veränderungen – von einer neuerlichen Grasmahd abgesehen. Aus Sicht der Stadtverwaltung war 2020 allerdings in dieser Frage das Jahr der Weichenstellung: Mit dem Land wurde Einigkeit darüber erzielt, unter welchen Umständen den See wieder befüllt werden kann. Insofern ist es nicht unwahrscheinlich, dass die Rückkehr des Brandenburger Teichs dann in die Chronik des Jahres 2021 Einzug halten könnte.