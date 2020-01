Ilmenau. Der Drogentest eines 23-Jährigen SEAT-Fahrers, der in Ilmenau unterwegs war, war positiv. Die Polizei stoppte die Weiterfahrt.

23-jähriger SEAT-Fahrer auf Amphetaminen

In der Nacht zum Freitag wurde ein 23-jähriger SEAT-Fahrer in der Bücheloher Straße in Ilmenau einer Verkehrskontrolle unterzogen, wie die Polizei mitteilt.

Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv hinsichtlich Amphetamine/Metamphetamine. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und als Beweis Blut abgenommen.

Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Ordnungswidrigkeiten gestellt.

