Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

24 neue Personalstellen für Landratsamt verteidigt

Nach der Kreistagssitzung am 11. Dezember verblieben die Kreistagsmitglieder und die Kreisverwaltung in ihrer Planung so, dass am 8. Januar der Finanz- und Kreisausschuss noch einmal gemeinsam über den Haushaltsentwurf 2020 beraten wird, um Unstimmigkeiten zu bereinigen. Landrätin Petra Enders (Linke) möchte den Haushalt am 29. Januar zur nächsten Kreistagssitzung verabschiedet wissen. Sie hoffe, sagte sie am Montag, dass eine Blockadehaltung aufgegeben wird, denn im Vorfeld der jüngsten Kreistagssitzung haben ihr keine Änderungsanträge aus den Fraktionen vorgelegen. Zudem haben alle Fachausschüsse für den Haushaltsentwurf in ihren Bereichen gestimmt.

Kritikpunkt Nummer 1 sind die erhöhten Personalausgaben. Bisher sieht der Haushaltsentwurf 33,5 Millionen Euro an Personalkosten vor. Das entspricht einem Viertel des gesamten Verwaltungshaushaltes und einer Steigerung um zwei Millionen Euro gegenüber dem letzten Jahr. Enders begründete die Steigerung mit Tarifabschlüssen, Beamtenrecht und zusätzlichen 24 Personalstellen, zu denen man teilweise verpflichtet sei, da es sich um zusätzliche Aufgaben im Auftrag von Land und Bund handele. Das betrifft das Bundesteilhabegesetz, den Pflichtumtausch der Führerscheine, die Vorbereitung der Volkszählung. Aber auch die Umsetzung des Digitalpakts an den Schulen, für den der Kreis im kommenden Jahr 3,1 Millionen Euro ausgeben will. Hierzu will er im Medienzentrum zu den bisherigen zwei Mitarbeitern weitere 2,5 Stellen schaffen. „Da brauche ich Leute, die sich damit auskennen“, sagte die Landrätin. Neue Aufgaben für die Kreisverwaltung setzt sie mit neuem Fachpersonal gleich. Dass dies die bisherigen Mitarbeiter mit erledigen können, sei nicht möglich, sagte sie auf Nachfrage unserer Zeitung. Bei den Personalkosten für 2020 bei unbesetzten Stellen im Landratsamt habe man bereits eine Million Euro herausgerechnet, wo man wusste, dass diese bis zum Stichtag nicht besetzt sein können. Im Übrigen stehe man laut Thüringen-Atlas 2017 bei „Finanzen und Personal“ als Landkreis mit 259 Euro nach Gotha (229 Euro) mit den zweitniedrigsten Pro-Kopf-Ausgaben in Thüringen da. Auf keinen Fall werde wegen einer ungeplanten Zusatzausgabe an der Grundschule Martinroda für 800.000 Euro an anderer Stelle bei den Schulen gespart. „Wir können als Schulträger keinen Investitionsstau vor uns herschieben“, auch die im Haushalt geplanten Mensen für die Grund- und Regelschule Am Stollen in Ilmenau und für die Gemeinschaftsschule in Stadtilm seien notwendig. Verteidigt hat sie die Pläne der Kreisverwaltung, das ersteigerte ehemalige Gebäude der FH Kunst in Arnstadt, das unter Denkmalschutz steht, im Dachbereich zu sichern, um es später für die Volkshochschule zu nutzen. Energisch zurückgewiesen hat Enders Anschuldigungen von Kreistagsmitgliedern, dass durch die Kommunalisierung der ÖPNV teurer geworden sei. Von den geplanten 700.000 Euro Zuschuss seien als Ausgaben schon einmal 205.000 Euro abzuziehen, die der Kreis vom Land für das Azubi-Ticket bekommt. Weiterhin habe es eine Tariferhöhung für die 120 Mitarbeiter des kommunalen Unternehmens gegeben. Zudem seien die Dieselpreise für die Busse enorm gestiegen. Weitere zusätzliche Ausgaben von 138.000 Euro ergeben sich aus steigenden Schülerzahlen und zusätzlichen Fahrplankilometern durch das Befördern der Schüler zu Turnhallen und Schulen, weil ihre gerade saniert oder umgebaut werden. So fahren die Bechstein-Schüler in Arnstadt nach Dörnfeld zum Sportunterricht, die Grundschüler aus Martinroda nach Plaue, weil ihre Schule saniert wird.