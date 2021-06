274 Besucher zur Freibaderöffnung in Ilmenau

Ilmenau. Auch von Regenwetter ließen sich die Badbesucher in Ilmenau nicht abschrecken.

Am Wochenende wurde die Freibadsaison im Hammergrund eröffnet. Trotz Regenschauern und wechselnder Temperatur waren am Samstag 274 und am Sonntag 37 Besucher ins Bad gekommen, teilte die Stadtverwaltung mit. Am Montag wurden 85 Gäste und 64 Vereinsmitglieder gezählt. Vor allem Familien mit kleinen Kindern genossen die Abwechslung. Und so freute sich auch das Personal, wieder für Badegäste da sein zu können. Damit die Besucher ihren Aufenthalt planen können, gibt es unter www.ilmenau.de/freibad eine stündlich aktualisierte Anzeige mit einer dreistufigen Ampel. Da sich coronabedingt nur maximal 800 Personen gleichzeitig im Bad aufhalten dürfen, signalisiert diese, ob noch ausreichend freie Plätze vorhanden sind.