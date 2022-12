28-Jährige kommt mit Auto von Straße ab und überschlägt sich auf Feld

Martinroda. Eine 28-Jährige kam in der Nacht zwischen Martinroda und Neusiß mit ihrem Auto von der Straße ab.

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am späten Dienstagabend auf der L3004 zwischen Martinroda und Neusiß im Ilm-Kreis gekommen. Nach ersten Informationen war hier eine 28-Jährige mit ihrem Auto aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Im weiteren Verlauf überschlug sich das Auto mehrfach und blieb in einem Feld liegen. Die Frau wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und wurde von der Feuerwehr unverletzt befreit. Sie wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Auto entstand Totalschaden.