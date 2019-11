Der neugewählte Kreistag des Ilm-Kreises vor der Stadthalle in Arnstadt, in der die Kreistagssitzungen stattfinden.

290 Euro monatlich plus Sitzungsgeld und Sonderentschädigung

198 Männer und Frauen haben sich um die 46 Plätze in der Kreisvertretung, dem Kreistag, beworben. Nach der Wahl ergab sich eine Sitzverteilung auf sieben Gruppen. Die CDU bekam elf, AfD neun, Linke acht, FWG acht, SPD vier, Grüne vier und die FDP zwei Sitze. Landrätin Petra Enders (Die Linke) stützte sich in den letzten Jahren im Kreistag auf eine Koalition von Linke, SPD und Grüne – diese Mehrheit hat sie bei der Kommunalwahl am 26. Mai verloren.