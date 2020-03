Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

300 Ilm-Karnevalisten aus dem Häuschen

So viele Helau-Rufe nach Aschermittwoch, der VIK (Verband der Ilm-Karnevalisten) darf das, erst recht im 30. Jahr seines Bestehens. So war am Samstag die Mehrzweckhalle in Gräfinau-Angstedt mit 300 vor allem Mitgliedern und Fans der neun Vereine besetzt, nicht dazu gehören Ilmenau und Arnstadt. Der Verband ist hervorgegangen aus dem „Kreisarbeitskreis Karneval des Kreiskabinetts für Kulturarbeit“. Man hat seither schon 111 Stammtische abgehalten, aber das Verbandstreffen jährlich mit immer wechselnden Gastgebern ist der Höhepunkt. Auch was die Lautstärke im Saal anbetrifft, da werden die auftretenden Vereine quasi zur Zugabe gepeitscht.

Die Wümbacher Kobolde zeigten atemberaubende Tanzschritte. Foto: André Heß

Granowwe (Gräfinauer Carnevalsverein) war ein würdiger Gastgeber, der sogar Klöße mit Gulasch munden ließ. Das Duo „Ein- und Ausmarsch“ mit Keyboard und Gitarre begleitete jeden Programmpunkt mit Gassenhauern und Schenkelklopfern. Sekretärin Susanne Schaffrath wünschte dem erkrankten Präsidenten Jörg Rausch gute Besserung und verlas seine Rede, bevor die Party begann. Prinzengarde Gräfinau, Jugendballett Oehrenstock und Tanzmariechen aus Martinroda sorgten zunächst für die tänzerischen Momente. Mutter Michi und Sohnemann Elias aus Geschwenda trällerten einen Schlager nach dem anderen und versetzten den Saal in ein Tollhaus. Die Oehrenstöcker gratulierten den Gräfinauern zum 60. im 62. Jahr ihres Bestehens und der Ilmenauer Ex-OB Gerd-Michael Seeber vertrat die Landrätin beim Überbringen einer finanziellen Botschaft. Das Wümbacher Männerballett sorgte für irischen Tanz und donnernden Applaus, samt Schlachtrufe und Zugabe, wie auch die tanzenden Männer aus Martinroda in ihren Blaumännern. Sei hatten Besen dabei, konnten Purzelbaum, Liegestütze und Überschlag. Der Gardetanz der Stadtilmer weiblichen Garde kam schaurig-schön als Phantom der Oper daher. Katrin Reißner aus Gillersdorf ließ ihrer Reibeisenstimme freien Lauf und die Minna aus Möhrenbach erzählte von ihrem Erwin, der findet Leergut voll besser. Nach drei Stunden war schon Programmpunkt 15 von 23 erreicht.