33 Corona-Fälle in den Kliniken des Ilm-Kreises

Ilm-Kreis. Gesundheitsamt ermittelt zu 484 bestätigten, aktiven Fällen. Weitere Schulen und eine Kita geschlossen.

Das Gesundheitsamt ermittelt zu 484 bestätigten, aktiven Fällen, 113 Fälle sind im Gesundheitsamt von Freitag bis Sonntag hinzugekommen. In den Ilm-Kreis-Kliniken werden 33 bestätigte Fälle, fünf davon auf Intensivstation, einer davon beamtet, und fünf Verdachtsfälle, einer davon auf der Kinderstation, isoliert behandelt. Das Gesundheitsamt hat am Wochenende 580 Abstriche gemacht. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Liveblog

Die Grundschule an der Burglehne in Gräfenroda ist bis zum 2. April geschlossen worden. Nach einer bestätigten Infektion mussten 17 Kinder sowie eine Personalkraft in Quarantäne. Die Europa-Grundschule in Marlishausen ist bis zum 9. April geschlossen. Dort sind vier Infektionen aufgetreten. Für 18 Kinder und drei Personalkräfte wurde Quarantäne angeordnet. Der Kindergarten Holzhausen ist bis zum 1. April geschlossen. Nach einer Infektion mussten 37 Kinder sowie vier Personalkräfte in Quarantäne. An den bereits geschlossenen Grundschulen „Geschwister Scholl“ in Arnstadt und Ziolkowski in Ilmenau sind weitere Infektionen bei Kindern und Angehörigen aufgetreten.

In der bereits geschlossenen Grundschule in Stadtilm und in den Kindergärten Pfiffikus in Ichtershausen und Regenbogen in Stadtilm sind weitere Kinder und Angehörige positiv getestet worden.