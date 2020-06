Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

33-jährige Geisterfahrerin wendet plötzlich in A71-Tunnel

Freitagmorgen fuhr eine 33-Jährige auf der A 71 in Richtung Sangerhausen in den Tunnel Berg Bock ein. Plötzlich steuerte sie eine Haltebucht an und hielt dort. Als die Fahrerin glaubte, die Fahrbahn sei frei, wendete sie ihren Skoda in der Haltebucht und fuhr als Geisterfahrer wieder durch die Tunnelröhre zurück. Glücklicherweise kam es laut Polizei zu keiner Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer.

Wenige Augenblicke nach dem riskanten Fahrmanöver der 33-Jährigen war auch eine Polizeibesatzung vor Ort, stoppte die Weiterfahrt der Frau und sicherte den Bereich ab. Die aus dem Fränkischen stammende Fahrerin wurde aufgefordert, ihren Pkw sodann wieder in die richtige Fahrtrichtung zu bringen und folgte den Beamten zur Autobahnpolizeistation nach Zella-Mehlis. Dort wurden ihre Daten erhoben und ein Verfahren gegen sie eingeleitet.

