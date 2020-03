40 Blutspender kommen in Ilmenauer Goetheschule

„Wir hatten einen sehr gut besuchten Blutspendetermin – 40 Spender hatten wir noch nie“, teilt Claudia Koch mit. Die Elternsprecherin vom Förderverein der Goetheschule hatte gemeinsam mit dem Verein Dienstag einen Blutspende-Termin in der Goetheschule organisiert. „Viele junge Menschen und auch entsprechend viele Erstspender haben Mut gemacht – es gibt auch in dieser schrägen Zeit noch schöne Meldungen“, so Claudia Koch weiter.

Im Vorfeld war nicht ganz sicher, ob der Termin stattfinden durfte. Auch der Blutspendedienst des Deutschen Rotes Kreuzes verwies darauf, dass es gerade in dieser Zeit wichtig sei, über ausreichend Spenderblut zu verfügen. Wer gesund ist, über 18 Jahre alt und über 50 Kilo wiegt, könne spenden.