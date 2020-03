500 Euro für die Ilmenauer Arbeitsgemeinschaft Phantopia

Die Vergabe von kommunalen Fördermitteln an Ilmenauer Vereine und Interessengemeinschaften wurde am Donnerstag im Ausschuss für Kultur und Sport abschließend fortgesetzt. Ein Antrag war bei der letzten Sitzung zurückgestellt worden, weil es noch Gesprächsbedarf um ein Vorhaben der Arbeitsgemeinschaft „ Phantopia“ im Verein Kulturelle Koordination (KuKo) gab. Deren Mitglieder beantragten für sechs Lesungen von Fantasy- und Science-Fiction-Autoren einen Zuschuss in Höhe von 1000 Euro bei Gesamtkosten von rund 3600 Euro, die sich vor allem aus Autorenhonoraren zusammensetzen. Aus Sicht einiger Ausschussmitglieder stehen die beabsichtigten Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten nicht im Verhältnis zu den Kosten der Lesungen. Bevor die als Kompromiss vorgeschlagenen 500 Euro ausgezahlt werden, hatten die politisch Verantwortlichen ein Mitglied der AG eingeladen. Dieser wurde nur so mit Fragen zu Zielen, Mitgliedern, Anzahl der Zuschauer bei Lesungen, Werbungsmöglichkeiten gelöchert. So erfuhren sie auch, dass der Verein 2500 Bücher zur kostenlosen Ausleihe vorhält, keinen Gewinn anstrebt, im Haus A im Keller auf dem Campus sitzt, in der Szene gute Kontakte hat und bis zu 20 Mitglieder zählt. Zum Schluss wurden ihm die 500 statt der beantragten 1000 Euro zugestanden. Ausschussvorsitzende Tina Wittrich (Grüne) musste sich dabei der Abstimmung enthalten, da sie Vorsitzende des Dachvereins Kulturelle Koordinierung ist. Im Themenjahr „Musikland Thüringen“ vergab der Ausschuss für zwei Walcker-Orgel-Konzerte in der Jakobuskirche 850 und 750 Euro. Sollten die mit knapp 20.000 Euro Fördermitteln ausgestatteten Vereine wegen der Corona-Krise die zweckgebundenen Gelder nicht ausgeben können, müssen sie an die Stadt zurückgezahlt werden. Der Aussschuss spendete einen Teil seines Weihnachtsfeiergeldes (160 Euro) dem neu gegründeten Verein Ilmenauer Porzellantradition, der Videos mit Zeitzeugen drehen will und dafür einen Fotohintergrund braucht.