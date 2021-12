500 Impfungen täglich in Ilmenau

Am Dienstag gab es eine lange Schlange vor der Impfstelle in Ilmenau. Grund dafür war ein Computerdefekt.

Ilmenau. Am Samstag können sich Interessierte wieder ohne Termin einfinden. Geöffnet ist dann von 7.30 bis 13.30 Uhr.

Die zwei Impfstellen in Ilmenau und Arnstadt werden auch über das Jahr 2021 an den bekannten Standorten bestehen bleiben. Darüber informierte Landrätin Petra Enders am Mittwoch.

Täglich werden derzeit etwa 500 Menschen in der Impfstelle in der alten Schwimmhalle Ilmenau gegen das Coronavirus geimpft. Unter ihnen sind ebenso Leute, die die dritte, sogenannte Booster-Impfung, erhalten wie auch Menschen, die zum ersten Mal gegen Corona geimpft werden.

TA-Newsletter für den Ilm-Kreis Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In den meisten Fällen wird Moderna verabreicht. Die Ilmenauer Impfstelle ist nach eigenen Angaben beliebt wegen der positiven Atmosphäre unter den Mitarbeitern. „Das Team kommt querbeet aus ganz Deutschland“, sagt dazu Impfstellen-Managerin Lisann Geyer. Bei den Ärzten gebe es etwa Kollegen aus Ilmenau oder Apolda. „Sogar fünf Ärzte aus Hamburg waren schon hier. Ganz junge und qualifizierte Leute.“ Beworben haben diese sich ganz regulär bei der Kassenärztlichen Vereinigung.

Auf der Suche nach personeller Verstärkung

Dennoch wird für die Zukunft noch weitere Verstärkung gesucht. „Wir sind auf Personalsuche. Gebraucht werden Check-In-Helfer, Anmeldepersonal, Schwestern und Ärzte“, so Lisann Geyer. Bewerben könne man sich bei der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen oder direkt vor Ort in der Impfstelle.

Wer aktuell noch keinen Termin für eine Corona-Impfung ergattern konnte, kann am kommenden Samstag wieder ohne Termin in der Ilmenauer Impfstelle vorbeischauen. Geöffnet ist dann wieder von 7.30 bis 13.30 Uhr. „Als Impfstoffe stehen Johnson & Johnson sowie ein mRNA-Impfstoff zur Verfügung“, so Lisann Geyer. Mitbringen müssen die Impf-Interessenten eine FFP2-Maske, den Impfausweis, die Versichertenkarte und den Personalausweis. Ob es dann wieder längere Warteschlangen gibt, bleibt abzuwarten. Doch offenbar bilden sich diese nicht nur zum Impfen ohne Termin am Wochenende.

Lange Warteschlange wegen eines Computerdefekts

Zu Wartezeiten kommt es auch unter der Woche gelegentlich, wie hier auf unserem Bild am Dienstagvormittag: Wegen eines Computerdefekts ging es in den Morgenstunden nur schleppend voran, weswegen sich zeitweise eine längere Menschenschlange vor der alten Schwimmhalle bildete.

Weitere Informationen zum Thema Impfen gibt das Landratsamt des Ilm-Kreises unter der Adresse: www.ilm-kreis.de/corona