Der Krad-Fahrer musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. (Symbolbild)

Großbreitenbach. In Großbreitenbach wurde ein 57-Jähriger bei einem Unfall schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

57-Jähriger bei Unfall in Großbreitenbach schwer verletzt

Bei einem Unfall in Großbreitenbach wurde ein 57-Jähriger schwer verletzt. Wie die Polizei am Dienstag informierte, sei der 57-Jährige am Montagabend mit seinem dreirädrigen Kraftrad auf dem Markt gestürzt und zog sich schwere Verletzungen zu.

Der Krad-Fahrer musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Nach bisherigen Erkenntnissen sei nicht auszuschließen, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol gestanden habe, hieß es von der Polizei.

Die Polizei Arnstadt-Ilmenau hat die Unfallermittlungen aufgenommen.