60.000 Euro für Ilmenauer Ortsteile zur Straßensanierung

Maßnahmen für 1,1 Millionen Euro sind für Straßenunterhaltung und Neubau von Gehwegen 2020 im Ilmenauer Verwaltungshaushalt eingeplant, der Jahresvertrag wurde am Montag im Bauausschuss vorgestellt und beschlossen. Um alle Wünsche befriedigen zu können, hätte man 4,4 Millionen Euro gebraucht, angemeldet waren schließlich Wünsche für 2,5 Millionen Euro, die dann noch einmal auf das Nötigste im Einverständnis mit den Ortsteilbürgermeistern gestutzt worden sind. Wobei es hier nur um Oberflächensanierung und das Schließen von Schlaglöchern geht, grundhafter Ausbau von Straßen, der richtig teuer wird, ist im Vermögenshaushalt verankert.

Der Jahresvertrag hat alle 16 Ortsteile mit insgesamt 820.000 Euro sowie die Kernstadt Ilmenau mit 250.000 Euro berücksichtigt, weitere 30.000 Euro stehen für Kleinbaustellen und per Meldebogen gewünschte Reparaturen bereit. Teil des Jahresplanes ist die Kategorie „Rissen und Fugen“, für die 5000 Euro für jeden Ortsteil bereitgestellt worden sind.

Für Ausschussvorsitzenden Kurt Retzlaff (CDU) handelt es sich bei dem Jahresplan nicht um eine Wunschliste, sondern um eine realistische Liste, die im kommenden Jahr abgearbeitet werden kann. Er gab jedoch zu bedenken, dass es sich bei den Maßnahmen nicht um einen grundhaften Straßenausbau handelt, sondern um eine Oberflächensanierung, damit erkaufe man sich Zeit, bis manche Straßen dann eventuell und in Abstimmung mit dem Abwasserzweckverband von Grund auf saniert werden müssen. Mit 60.000 Euro stehen die größten Ausgaben in den Ortsteilen Roda, Oberpörlitz, Manebach, Unterpörlitz, Langewiesen, Wümbach, Gräfinau-Angstedt, Gehren und Stützerbach bevor. Neben der Oberflächensanierung von Straßen und Gehwegen geht es auch um Mauersanierung am Berggrabenweg in Manebach, Entschlammung vom Gänseteich in Bücheloh, neues Geländer in Möhrenbach, Rückbau oder Sanierung von Fahrbahnschwellen am Tonteich in Ilmenau. In Gräfinau-Angstedt sollen Pflanzinseln am Weidenberg zurückgebaut werden, die als Verkehrsberuhigung ausgedient haben.