63 Wunschzettel für Kinder aus dem Ilm-Kreis erfüllt

Wir sind bei der Tagesgruppe Oberpörlitz vom Verein für Sport und erlebnisorientierte integrative Sozialarbeit (VSS) und werden etwas erleben, das zu den Begriffen sozial, orientieren und erleben passt. Vor dem geschmückten Weihnachtsbaum liegen große und kleine Pakete. An der Wand ein Bild mit Kinder-Fingerabdrücken, die sich nach oben zu einer Spitze verjüngen und die ein Stern krönt: nachhaltiger Baumschmuck.

Jetzt werden die kleinen Künstler beschenkt. Da ist ruhiges Sitzen am Tisch, vor Gebäck und Kinderpunsch im Beisein der Eltern und Geschwister, schon mal gar nicht drin. Die Kinder wuseln hin und her, die ersten Mutigen rütteln an den Paketen. „Hört sich wie Lego an“, sagt ein Mädchen. Ein Junge lässt seiner Enttäuschung freien Lauf: „Was, nur so ein Kleines?“ „Was Du Dir gewünscht hast“, entgegnet die Mutter.

Justin freut sich über sein großes Geschenk, dass ihm Sparkassenchef Marco Jacob überreicht. Foto: André Heß

Klein aber oho, könnte man sagen, denn es handelt sich um geschenkte Geschenke von Menschen aus dem Ilm-Kreis, die ein Herz für die Aktion der Sparkasse Arnstadt-Ilmenau zeigten und freimütig handelten. Die Sparkasse hatte in ihren Hauptgeschäftsstellen in Arnstadt und Ilmenau an einigen Weihnachtsbäumen Wunschzettel von Kindern anbringen lassen, die über das Jugendamt ausgewählt worden sind. Darunter sind auch neun aus der Tagesgruppe Oberpörlitz. Sie kommen aus Marlishausen, Elgersburg, Langewiesen, Großbreitenbach und Unterpörlitz.

Dann rief die Sparkasse die Bevölkerung, ihre Kunden und Mitarbeiter dazu auf, sich die Wunschzettel vom Baum zu pflücken und den Wunsch der Kinder zu erfüllen. „Wir mussten noch einmal mit Wunschzetteln nachlegen“, sagte Sparkassenvorstand Marco Jacob, überwältigt von der Bereitschaft der Schenkenden.

63 Wunschzettel von 63 Kindern sind so erfüllt worden, was sich deren Familien aus finanziellen Gründen nicht hätten leisten können.

Vor der Bescherung begrüßten die Kinder der Tagesgruppe Landrätin Petra Enders (Linke), Maja Blechschmidt vom Jugendamt, den Landtagsabgeordneten Andreas Bühl (CDU) und die Vereinsvorsitzende Ute Oberhoffner mit einem Wunsch, den auch die Sparkasse nicht erfüllen kann. Sie sangen vom leise rieselnden Schnee und von Schneeflöckchen-Weißröckchen. Ob der indische Mitarbeiter, Tushar, der hier ein Freiwilliges Soziales Jahr leistet, noch seine erste Schneeballschlacht machen kann?

Landrätin und Sparkassen-Vorstand überreichten die Pakete. Justin bekam sich kaum wieder ein, als er das große Geschenk sah. „Da sieht man tatsächlich, wo es ankommt“, freute sich Marco Jacob. Er war bereits mit Petra Enders auf Spendentour bei Vereinen im Ilm-Kreis. Ausgegeben wurden von der Sparkasse an die 10.000 Euro, die aus Spenden, Stiftung, Sponsoring und PS-Losen stammen.

Die Eltern eines Jungen finden die Aktion mit dem Wunschzettelbaum super. Ausgepackt hat ihr Junge einen Roboter zum Zusammenbauen.

Zusammen bauen sie in der Tagesgruppe an einem geregelten Tagesablauf für die Kinder, die aus den Schulen abgeholt und später nach Hause gefahren werden. Sie machen miteinander Hausaufgaben und Vesper, dabei müssen auch die Kinder mit anpacken. Manche von ihnen brauchen Einzelbetreuung, weil sie sehr aufgeweckt sind. Spaß und Spiel kommen aber auch nicht zu kurz. Und zu kurz ist bei der Bescherung garantiert kein Kind gekommen. Die restlichen Pakete der Wunschzettel-Aktion wurden vom Jugendamt an die Kinder ausgegeben. Die Weihnachtsbäume der Sparkasse sollen auch im nächsten Jahr wieder mit Wunschzetteln geschmückt werden.