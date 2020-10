Am Mittwoch wurde in Ilmenau eine 67-jährige Frau angefahren. Wie die Polizei am Donnerstag informierte, hatte die Fußgängerin gestern Nachmittag in der Oehrenstöcker Straße zu Fuß die Straße überqueren wollen. Dabei wurde sie von einer 66-jährigen Skoda-Fahrerin übersehen, welche in Richtung Trieselsand unterwegs war.

Laut Polizei, kam es zum Zusammenstoß und die 67-jährige Fußgängerin wurde leicht verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.