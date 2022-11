69-Jähriger aus Plaue fällt auf Trickbetrüger herein

Plaue. Die Betrüger täuschten ein Erbe von mehreren hundertausend Euro vor. Prompt überwies der Senior die vermeintliche Gebühr.

Ein 69-Jähriger aus Plaue ist auf einen Trickbetrug hereingefallen. Wie die Polizei mitteilte, sei der Fall am Mittwoch bekannt geworden. Ein oder mehrere Unbekannte hätten den Senioren per E-Mail kontaktiert.

Der oder die Betrüger informierten den Mann über ein vermeintliches Erbe in Höhe von mehreren hunderttausend Euro. Dafür verlangten sie aber eine Gebühr per Überweisung. Der 69-Jährige fiel darauf herein und überwies prompt rund 1000 Euro.

Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche und rät:

Reagieren Sie nicht auf derartige E-Mails, Ihre Mailadresse könnte dadurch zukünftig durch die Betrüger missbraucht werden.

Lassen Sie sich nicht von Behauptungen in den E-Mails zur Übermittlung persönlicher Daten oder gar zu Zahlungen verleiten.

Sollten Sie bereits eine Überweisung getätigt haben, erstatten Sie umgehend Anzeige bei der Polizei.

Die Polizei empfiehlt Ihnen außerdem, mit Angehörigen oder bekannten Personen über diese Art der Betrugsmasche zu sprechen um für dieses Thema zu sensibilisieren.

Weitergehende Informationen zum Thema erhalten Sie im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ oder bei der polizeilichen Beratungsstelle der Landespolizeiinspektion Gotha unter der Rufnummer 03621-781504

NEU! Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.