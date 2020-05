Im Rahmen eines Thüringer Orgelsommers fanden vor Jahren fast 100 Zuhörer den Weg in die Coudray-Kirche.

Neusiß. Die Sanierung der Coudray-Kirche in Neusiß wird mit Bundesmitteln unterstützt.

70.000 Euro für Sanierung der Coudray-Kirche Neusiß

Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat am Mittwoch Mittel für 13 bewilligte Projekte des Denkmalschutz-Sonderprogramms des Bundes freigegeben. Das betrifft auch die Kirchgemeinde Neusiß des Evangelischen Pfarrbereichs Geratal. Sie kann mit einer Bundesförderung in Höhe von 70.000 Euro für die Coudray-Kirche rechnen, teilte Bundestagsabgeordneter Tankred Schipanski (CDU) mit.

Die Coudray-Kirche sei ein klassizistischer Kirchenbau nach Entwurf des Weimarer Hofbaumeisters Coudray. Bei den vorgesehenen denkmalpflegerischen Maßnahmen handelt es sich um Maßnahmen zur Sicherung, Erhaltung und Wiederherstellung der historischen Bausubstanz und klassizistischen Architektur. So wird es vor allem Arbeiten im Dachbereich sowie am Turmschaft geben.

Bei einem Besuch in der Gemeinde Neusiß hatten Bürgermeister und Kirchgemeinde dieses Anliegen an den Politiker herangetragen, der den Förderantrag daraufhin begleitet hat. Seit Jahren fallen Schieferplatten vom Dach der Kirche, dringt Wasser in den Turm sowie das Kirchenschiff ein. Es hinterlässt nicht nur unschöne Spuren, auch tragende Hölzer verfaulen.

Die Witzmann-Orgel ist bereits saniert worden. Die Kirche wurde am 4. Oktober 1842 eingeweiht.