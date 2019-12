Ilmenau. Die Sportjugend hatte gleich zwei Veranstaltungen für Grundschüler organisiert, Montag in Großbreitenbach und Dienstag in Ilmenau.

70 Schüler beim Sport- und Spielfest in Ilmenau

Theoden Hansch (6) war Dienstag die Zielscheibe beim Weihnachts-Sport- und Spielfest. Seine Mitschüler versuchten, Ringe auf das Elchgeweih zu werfen. Die Sportjugend des Ilm-Kreises hatte in die Ilmenauer Ilmsporthalle geladen und 13 Stationen im Angebot. Rund 70 Schüler der ersten und zweiten Klassen nahmen teil. Vertreten war die Grundschule am Stollen und das Förderzentrum. Zwei Vereine nutzten die Chance und stellten ihre Sportart vor. Ziel war, den Kleinen ein vielfältiges Bewegungsangebot zu machen, so Susanne Mößner von der Sportjugend.