Ortsteilbürgermeister Dirk Macheleidt (von links) und Bürgermeister Peter Grimm verabschiedeten Wolfhardt und Sabine Eichhorn in den Ruhestand. Nach 94 Jahren Familientradition schließt das Café Lusky in Neustadt.

94-jährige Familientradition geht in Neustadt zu Ende

Eine 94-jährige Familientradition ging in Neustadt zu Ende. Das Café Lusky öffnete Freitag zum letzten Mal. Sabine und Wolfhardt Eichhorn sind seit vier Jahren im Rentenalter und fanden bislang keinen Nachfolger. Ihre Tochter verschlug es nach der Wende nach Hessen. Dort lernte sie Hotelfachfrau und gründete eine Familie. Der 13-jährige Enkel der Eichhorns ist noch zu jung, die Nachfolge in Neustadt anzutreten. Damit verbleiben im staatlich anerkannten Erholungsort noch vier gastronomische Einrichtungen, darunter ein weiteres Café. „Wenn jemand Interesse hat, kann er das Café übernehmen“, sagt Sabine Eichhorn. Allerdings müsste der Nachfolger auch das Haus übernehmen, in dem sich neben Wohnungen auch noch Pensionszimmer befinden.