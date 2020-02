Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

A 71, Zug oder Landstraße?

Wie kommt man am besten von Arnstadt nach Ilmenau beziehungsweise in umgekehrte Richtung? Die Frage beschäftigt mich mehrmals in der Woche. Für die meisten wäre die klare Antwort: Natürlich mit dem Auto und am schnellsten über die Autobahn 71. Stimmt nur bedingt. Da die Autobahn die Landstraße Richtung Ilmenau entlastet, ist die Landstraße nicht mehr voll und deshalb eine Alternative. Und irgendwie sieht man mehr von der Landschaft.

Rund 25 Minuten braucht es tagsüber meiner Erfahrung sowohl auf der Landstraße, wie auch über die Autobahn. Die Parkplatzsuche am Zielort kann die Fahrzeit schnell noch in die Höhe treiben. Wobei da Ilmenau in Sachen kostenfreie Parkplätze in der Innenstadt im Vergleich zu Arnstadt die Nase vorn hat.

Die Frage war aber, wie man am besten, nicht wie am schnellsten fährt. Da gibt es eine Alternative. Die Bahn braucht mit der Expressverbindung, die zu den normalen Zügen vier Mal am Tag fährt, 31 Minuten für die Strecke. Das dauert natürlich länger, als mit dem Auto. Wer aber nur von Innenstadt zu Innenstadt will und nichts zu transportieren hat, für den kann es eine Alternative sein. Denn der Vorteil am Zug ist, man muss sich nicht auf den Verkehr konzentrieren und braucht keinen Parkplatz suchen.