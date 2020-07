Ab Manebach: Dauercamper mit dem Trike nach Apolda

Das schöne Wetter nutzte Dauercamper Bernhard Urlau zu einem Ausflug mit seiner Frau Liane in die Heimat Apolda, „um den Briefkasten zu leeren“. Er wird zuvor vom Inhaber des Campingplatzes Meyersgrund, Toralf Kühlmann (rechts), bei einer Probefahrt in das Gefährt eingewiesen, das man bei ihm für 30 Euro die Stunde, 150 Euro am Tag und 300 Euro für ein Wochenende mieten kann. Bernhard Urlau war DDR-Meister im Motocross und ist für den Verein MC Dynamo Erfurt gestartet, für den auch Paul Friedrichs und Heinz Hoppe gefahren sind. Die Dauercamper waren auch in der Natur erfolgreich – bei der Heidelbeersuche in Heyda.