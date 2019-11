Abschied von Absurditäten

Eine Ära ging zu Ende. Es gab im Fernsehen den Abschied von Sheldon, Penny, Amy, Howard, Rajesh, Leonard und Bernadette. Knapp drei Millionen wollten es sehen, bestimmt auch viele Fans hierzulande. Nach 12 Jahren und 279 Folgen haben Sheldon und Amy den Nobelpreis, der Fahrstuhl in der WG ist wieder ganz und Penny schwanger. Ich habe die Sitcom erst später entdeckt und seitdem keine neue Folge verpasst. Wenn ich mich herzhaft berieseln lassen wollte, guckte ich die Wiederholung der Wiederholung. The Big Bang Theorie, das war witzige Wissenschaft, durcheinander wirbelnde Freund- und Feindschaften, obskure Charaktere, großes Vergnügen und die Sorge, beim nächsten Gag schon wieder den letzten vergessen zu haben. Howard als fluguntauglicher Astronaut, Sheldon als Berater im Elektronikmarkt, der stumme Rajesh mit seiner neuen Flamme auf dem Friedhof, Leonard mit Nebenbuhler, Penny in der Cheesecake Factory, alle im Comic-Laden. 3-D-Schach spielen, Comic-Equipement ergattern, es im Hotel Mama nach Howard schreien hören. All das unverzichtbare Kuriositäten und Absurditäten. Und am Ende wurde der Pedant, Nörgler und Narzisst Sheldon auch noch allzu menschlich. Da war Zeit für Schluss.