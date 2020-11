Akribische Arbeit für 208 Seiten Heimatgeschichte

Im kleinen Kreis und durch „Corona“ momentan nicht anders machbar, wurde das heimatgeschichtliche Buch „Die Manebacher Maskenmacher im Thüringer Wald- Geschichte, Formen, Technik, soziale Umstände“ beim Pressetermin vorgestellt. Über die Maskenherstellung in Manebach wurde in den vergangenen 20 Jahren umfangreich in Thüringer Archiven geforscht, mit Fleiß und Ausdauer recherchiert, alles Material zusammengetragen und nach fünfjähriger Autoren- und Verlagsarbeit als ein wunderbares Buch mit festem Einband in die Welt gebracht. Der „Verein für Heimatgeschichte & Touristik Manebach“ mit der Vorsitzenden Ina Raßler ist Herausgeber des Werkes. Vom Ortsteilbürgermeister Stefan Schmidt (parteilos), aber auch von Altbürgermeister Karl-Heinz Kühn wurde die Entstehung des „Manebacher Maskenbuches“ wohlwollend und fördernd begleitet. Manch älterer Einwohner trug durch Gespräche mit den drei Autorinnen sein Scherflein zum guten Gelingen des Heimatgeschichtsbuches bei, das sich aus der großen Reihe Manebacher Bücher und Broschüren zur Ortsgeschichte heraushebt. Begründet ist dies im umfassend behandelten, vielgestaltigen Thema, aber zuallererst in der akribischen Arbeit der federführenden Autorinnen Helga Koleczko, Katharina Kerntopf, Monika Meyer und weiterer sieben Mitautoren. Ortsteilbürgermeister Schmidt sprach den Autorinnen und dem Herausgeberverein namens des Ortsteilrates und der Bürgerschaft großen Dank aus. Er würdigte mit herzlichen Worten deren Leistung.

Mit dem Buch über ein bedeutendes Stück Manebacher Ortsgeschichte setzen sie den Manebacher Maskenmachern und der damaligen Arbeitswelt ein unvergängliches, literarisches Denkmal. Im Laufe des fünfjährigen Schaffensprozesses wuchs der geplante Umfang des Buches um das Doppelte auf 208 Seiten an. Das Buch wurde zum wissenschaftlich fundierten Standardwerk über einen Industriezweig, der im Ort Manebach, beginnend von 1832 mit der Gründung der Maskenfabrik von Eilers & Mey und 1859 der Maskenfabrik von Heintz & Kühn bis zur staatlich verordneten Schließung 1971, vielen Menschen Arbeit und Brot gab und den Firmenbesitzern angenehmen Wohlstand verschaffte. Im Blick zurück in knapp 150 Jahren Industriegeschichte wird ein Bild vom Leben der Ortsbürgerschaft und den sozialen Verhältnissen von Arm & Reich in der einstigen Dorfgemeinschaft Kammerberg und Manebach gezeichnet. Um das Kapitel „Produkte der Maskenfabriken als Spiegel des Zeitgeistes“ gruppieren sich all die vielen bebilderten Seiten einer schier unerschöpflichen Produktpalette, die von der Kreativität der Modelleure und Zeichner wie Georg Renger und der handwerklichen Kunstfertigkeit der Arbeiterschaft erzählen. Der uralte Ritus des sich Maskierens, also in die Haut eines anderen steigen, ist wohl ein weltweites Bedürfnis. Die Manebacher Maskenmacher bedienten es mit einer unglaublichen Vielfalt an Maskenformen: Von der Augen verdeckenden Domino-Maske, über Aufsetzmasken, bis hin zur Ganzkörperverkleidung konnte in den weltweit versandten Maskenkatalogen jeder sein ganz eigenes Modell finden, egal ob „Landstreicher“, „Harlekin“ oder „Hahnkostüm“. „Sollte das Maskenbuch in all den Ländern und Gegenden nachgefragt werden, wo noch heute Manebacher Masken zu finden sind und genutzt werden, müssen etliche Nachauflagen folgen“, sagte Schmidt scherzhaft. Aus den süddeutschen „Fastnachtshochburgen“ und aus der Schweiz sind erste Bestellungen erfolgt. Das Buch ist für 29 Euro in den Buchhandlungen, im Manebacher Ilm-Markt, in der Ilmenau-Information, bei City-Copy oder im Atelier von Katharina Kerntopf (mini-print Verlag) zu kaufen und wird sicherlich auch einen großen Leserkreis finden.