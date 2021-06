Ilmenau. Der Verein für Sport und erlebnisorientierte integrative Sozialarbeit verteilt Beutel mit Bastelmaterialien.

Zum Kindertag am 1. Juni hat sich der Verein für Sport und erlebnisorientierte integrative Sozialarbeit (VSS) eine besondere Aktion ausgedacht, teilt VVS-Geschäftsführerin Ute Oberhoffner mit. Am Morgen in der Zeit von 7 bis 9 Uhr werden Vereinsmitglieder vor der Heinrich-Hertz-Schule in Ilmenau Beutel mit vielfältigen Bastelmaterialien für Kinder und Jugendliche verteilen.