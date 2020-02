Alle Pappeln der Bücheloher Straße kommen auf den Prüfstand

Ilmenau. Nach dem Bruch einer Pappel in der Bücheloher Straße in Ilmenau durch Sturm „Sabine“ werden jetzt alle anderen Bäume intensiver auf ihren Zustand überprüft. Wie die Stadtverwaltung auf eine Anfrage unserer Zeitung mitteilte, sei auch nicht auszuschließen, dass weitere Pappeln an dem innerörtlichen Abschnitt der Bundesstraße entfernt werden müssen.

„Die jetzt umgestürzte Pappel ist im Jahre 2019 kontrolliert worden und wies keine äußeren Anzeichen einer massiven Schädigung auf“, teilte Bürgermeisterin Beate Misch mit. Grundsätzlich sei diese Baumart aufgrund ihrer Holzstruktur bruchgefährdet und werde deshalb generell nicht mehr an Verkehrswegen gepflanzt. „Nachdem an der Bruchfläche der Pappel Vorschädigungen sichtbar geworden sind, wird der Bestand an der Bücheloher Straße vertieft auf verdeckte Schäden überprüft. Sofern vorsorglich weitere Bäume zu entnehmen sein sollten, erhält die Stadtverwaltung vorher eine Information“, lautete die Auskunft aus dem Ilmenauer Rathaus.

Da es sich um eine Bundesstraße handelt, ist dafür nicht die Stadtverwaltung, sondern das Straßenbauamt Mittelthüringen zuständig. „An Bundes- und Landesstraßen werden im Auftrag der Straßenbauverwaltung regelmäßig Baumkontrollen durch externe Sachverständige und durch ausgebildete Baumkontrolleure der Straßenbauverwaltung durchgeführt“, erklärte Misch. Die Kontrollen werden jährlich sowohl in belaubtem und als auch unbelaubtem Zustand durchgeführt. „Daraus leiten sich für den Einzelbaum Pflegearbeiten oder als Sofortmaßnahme die Baumentnahme ab, wenn dies die Verkehrssicherungsverpflichtung des Straßenbaulastträgers erfordert“, so die Bürgermeisterin.

Generell seien Vorfälle wie der Bruch des Baums vergangene Woche nicht auszuschließen. Denn: „Kommen Baumeigentümer ihren Kontrollpflichten nach, so ist bei eintretenden Schäden von höherer Gewalt auszugehen“, erklärte sie. Wollte man jegliches Risiko ausschließen, so könnte es an Verkehrswegen überhaupt kein Begleitgrün mehr geben. Dafür aber gebe es „keinen gesellschaftlichen Konsens beziehungsweise entspräche dies nicht den Zielvorgaben der Naturschutzgesetze“, so die Bürgermeisterin.