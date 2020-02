Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Allgemeine Themen des Ortes

Immer wieder müssen sich Politiker von Stadt und Land den Vorwurf gefallen lassen, sie würden zu bürgerunfreundlich sein. Frauenwald kann sich diesen Schuh jetzt zurecht anziehen. Der jüngste Ilmenauer Ortsteil am Rennsteig lädt zwar zu seiner Ortsteilratssitzung am 27. Februar öffentlich ein. Allerdings tagen die Herrschaften zunächst nicht öffentlich, also hinter verschlossenen Türen, und zwar laut Ankündigung von Bürgermeister Frank Amm (parteilos) von 19.30 bis 20.30 Uhr. Erst danach ab 20.30 Uhr stehen öffentlich „allgemeine Themen des Ortes“ an. Üblicherweise beginnen Gemeinderatssitzungen und Ortsteilratssitzungen um 19 oder 19.30 Uhr, und zwar mit dem öffentlichen Teil und enden nicht öffentlich, diese Sitzungen haben auch immer eine konkrete Tagesordnung. In Langewiesen geht es ganz bürgerfreundlich bereits um 18.30 Uhr los. Frauenwald scheint da eine große Ausnahme zu sein, aber es ist nun mal ein Ortsteil von Ilmenau und der sollte sich an gewisse Gepflogenheiten halten, was Bürgerfreundlichkeit anbetrifft. Es möchte ihnen doch keiner unterstellen, dass diese Zeiten zu fast nächtlicher Stunde für politische Versammlungen gewollt sind, um weniger störenden Besuch aus der Bürgerschaft zu bekommen.