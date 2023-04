Als Notfallseelsorgerin das Kreuz mittragen

Gestatten Sie sich zu trauern und lassen Sie sich dabei Zeit.

Wer möchte nicht glücklich sein? Jeder sehnt sich nach guten Beziehungen zu anderen Menschen, einer Arbeit, die Freude bereitet, Anerkennung gibt und natürlich gut bezahlt wird. Wir sind gerne gesund und aktiv. Das Leben soll einfach gut sein. Leid, Krankheit und Tod möchten wir verdrängen und verhindern.

Die Realität sieht oft anders aus. Als Notfallseelsorgerin bin ich oft ganz nah dran, wenn Menschen eine erschütternde Nachricht erhalten und mit dem Tod konfrontiert werden. Plötzlich ist alles anders. So wie Jesus werden sie zu einem Schmerzensweg verurteilt, dem sie nicht ausweichen können. In der katholischen Kirche gibt es die Tradition des Kreuzweges.

Eine Station heißt: Veronika reicht Jesus das Schweißtuch. Eine mutige Frau löst sich aus der Gruppe derer, die am Rand stehen und geht auf Jesus zu, der sein Kreuz zur Hinrichtungsstätte trägt. Sie kann nicht viel tun, sie kann ihm weder die Schmerzen nehmen, noch den Tod am Kreuz verhindern. Doch sie zeigt durch ihre Tat Anteilnahme. Es ist dieser kurze Moment der Begegnung, der für beide ein Geschenk wird. Bildlich ist es das Schweißtuch, in dem das Antlitz – also der Abdruck des Gesichtes Jesu – zu sehen ist.

Claudia Wanierke, Pastorale Pfarrbeauftragte Kath. Pfarrgemeinde St. Elisabeth Foto: Claudia Wanierke

Auch als Notfallseelsorgerin kann ich den Trauernden weder den Schmerz nehmen, noch kann ich den Verstorbenen wieder lebendig machen. Was ich kann, ist da sein, die Situation der Verzweiflung und des Leidens mit aushalten. Aus eigener Erfahrung sage ich: Gestatten Sie sich zu trauern und lassen Sie sich dabei Zeit. Es braucht Zeit, den Menschen loszulassen, der hier mit Ihnen gelebt hat, und Zeit, eine Beziehung zu dem Menschen aufzubauen, der jetzt in ihrem Herzen weiterlebt.

Denn die Liebe zu einem Menschen ist wie ein Samen, der diesen neuen Menschen in Ihnen wachsen lässt. Wie Veronika am Kreuzweg Jesu komme ich einen kurzen Moment und gehe wieder. Und ich hoffe für die Trauernden, dass mein Dasein ihnen einen kurzen Moment Halt und Kraft gegeben hat für ihren Schmerzensweg.