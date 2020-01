Als säße Beethoven in der Festhalle selbst am Flügel

Wie einst die Maria Pawlowna, Weimarer Großfürstin russischer Abstammung vom Petersburger Zarengeschlecht, den Ilmenauern dank großzügiger Spende einst den Kickelhahnturm schenkte, so überbrachten die Musiker der Russischen Kammerphilharmonie St. Petersburg mit ihrem Dirigenten Juri Gilbo ein wunderbares, musikalisches „Neujahrsgeschenk 2020“ am Neujahrstag für etwa 600 Ilmenauer und Gäste in die Festhalle mit. Mit Paganinis „Sinfonia della Lodovisia“ konnten sich Konzertgäste in den wundervoll weich klingenden Sound des Orchesters einhören. Der Dirigent war hinter dem Flügel im Zentrum der Bühne fürs Publikum kaum sichtbar. Dieser exponierte Platz wurde frei gehalten für den jungen Pianisten Dmitri Levkovich. Wie es im jetzigen Beethoven-Jubiläumsjahr nicht passender hätte sein können, spielte er das „Klavierkonzert Nr.5“- das den „ganzen Beethoven“ in seiner Genialität und Komplexität als unsterbliche Musik zeigt.

Ein orchestrales Gespräch

Das opulente Klangwerk beginnt mit dem scheinbar freien Improvisieren. Dieses formt sich zunehmend zum Grundgedanken des Themas des ersten Satzes. Wie ein Präludium rauscht es auf im Klavier und wird von ruhigen Akkordklängen des Orchesters unterbaut. Dann stellt das Orchester das Thema auf, begleitet von einem weicheren Seitensatz der Hörner. Mit verhaltenen Akkorden übernimmt das Klavier den Hauptgedanken und wandelt diesen in ständig wechselnde Figuren. So entsteht das feinsinnige Gespinst eines orchestralen Gesprächs, bei dem die Motivgruppen klanglich gegeneinander abgesetzt sind. So entsteht jene Struktur, die Beethovens große Kunst ist, welche den Zuhörer gleichermaßen erregt und verzaubert.

Mit sicherer Spieltechnik, worauf sich die Virtuosität des Spiels von Dmitri Levkovich aufbaut, ließ der Pianist durch sein Können Beethoven so lebendig werden, als säße dieser selbst am Flügel. Klanggewaltige Akkorde, filigrane Triller, eilige Läufe, herausgespielte Kontraste, changierend zwischen fortissimo und pianissimo, hielten die Zuhörer in Atem und forderten förmlich zum Applaus heraus. Eigentlich wäre der erste Satz als künstlerischer Inhalt fürs gesamte Konzerterleben schon hinreichend gewesen, was der Zwischenbeifall bewies. Insofern bekam der zweite Konzertteil vom Empfinden her den Charakter einer schönen Zugabe und war gleichsam die Vorausschau, wie das neue Jahr gern werden könnte. Frohsinnig heiter wie die „Morgenstimmung“ von Edvard Krieg. Auch turbulent, beschwingt und herzerfrischend wie der „Ungarische Tanz Nr. 1“ von Johannes Brahms, oder der „Trepak“ aus Tschaikowskys „Nussknacker- Suite“. Oder lieber romantisch, vergleichbar mit dem Scherzo aus „Ein Sommernachtstraum“ von Felix Mendelssohn Bartholdy. Wem das alles nicht genug war- und so zeigte es der rhythmische Schlussbeifall an - der wurde mit der Zugabe zur „Petersburger Schlittenfahrt“ eingeladen und konnte endgültig mit schönem musikalischen Kunstgenuss befriedigt aus der Ilmenauer Festhalle hinaus und ins Neue Jahr hinein gehen.