Alte Anlagein Gräfinaus Halle ist nicht mehr, was sie war

Dass die Tontechnik in der Mehrzweckhalle nicht mehr die beste ist, war ein Thema der jüngsten Ortschaftsratssitzung. „Zuletzt zum Büttenabend habe ich festgestellt, dass die Technik ein Tuning braucht“, formulierte es Claudia Gorzelitz (parteilos). Die Ortsteilbürgermeisterin berichtete davon, dass in den hinteren Reihen nichts mehr zu verstehen war. Dass die Anlage überholt werden muss, bestätigte auch Ralf Möller vom Vorstand der Antennengemeinschaft. „Wir brauchen eine Bestandsaufnahme. Irgendwo gibt es ein Problem mit der Verkabelung oder einem Lautsprecher.“ Claudia Gorzelitz schlug vor, alle Betroffenen an einen Tisch zu holen. So sollen die Nutzer, darunter Karneval- und Kirmesverein, Wanderverein und Schule, sagen, in welchem Umfang sie die Technik nutzen wollen.

Nachdem die Nachbargemeinde Wümbach unlängst einen Unternehmerstammtisch veranstaltete, will Gräfinau-Angstedt Ende Mai nachlegen. 126 Unternehmer gibt es laut Gorzelitz, darunter viele Einzelkämpfer. „Die Veranstaltung ist auch als Dankeschön gedacht“, so Gorzelitz. Aufgrund der hohen Anzahl potenzieller Gäste ist die Mehrzweckhalle als Veranstaltungsort vorgesehen. Am Mittwoch, 25. März, soll die Willkommensparty für die Neugeborenen der Jahre 2019 und 2020 stattfinden. Dazu ist der Nachwuchs samt Eltern zu einer Kaffeerunde in die Räume des Chores eingeladen. 14 Kinder sind es, sagte die Ortsteilbürgermeisterin. Angekündigt hat sich auch Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos). Er will Begrüßungsgeld an die Eltern übergeben. Einen Seniorennachmittag soll es am Dienstag, 31. März, geben, hieß es. Der Seniorenbeirat aus Ilmenau hat sich angekündigt. Es geht auch darum, wie die Seniorenarbeit im Ort intensiviert werden kann. Los geht es 15.30 Uhr mit Kaffee und Kuchen, ebenfalls in den Räumen des Chores. Senioren sollen nach ihren Wünschen befragt werden.