Alter Sportplatz soll für Wohnbebauung geprüft werden

Zur Ortsteilratssitzung am Montag in Langewiesen wurde die Thematik fehlender Arzt angesprochen. Es gab aus den Reihen der Ortsteilräte den Vorschlag, für eine Praxis das nicht mehr genutzte Rathaus vorzuhalten. Daraufhin sagte Ortsteilbürgermeisterin Ines Wagner (SPD), dass dies von den Ämtern abgelehnt werde, da der Zugang nicht behindertengerecht ist. Sie werde sich aber nach Ansprechpartnern umsehen. Derzeit würden für die Rathäuser in Langewiesen, Gehren und Gräfinau-Angstedt neue Nutzungskonzepte erstellt und dabei geprüft, ob die kommunalen Liegenschaften überhaupt noch gebraucht werden, sagte Ortsteilbeauftragter Michael Geiß. Dazu werde auch der Ortsteilrat angehört, er habe aber keine Entscheidungsbefugnis, die liegt letztlich beim Stadtrat. Sascha König (SPD) brachte den Beschlussvorschlag ein, dass die Stadtverwaltung prüfen soll, ob es für den „Alten Sportplatz am Knieberg“ Baurecht für Wohnbebauung geben könnte. Langewiesen habe keine freien Baugrundstücke mehr, die Nachfrage sei aber da. Der Sportverein TSV 1865 habe keinen Bedarf an der Weiternutzung des Gebietes, da er einen neuen Kunstrasenplatz für seine Fußballer zur Verfügung hat. Allerdings meldeten Kindergarten und Schule Bedarf an, um auf dem Platz Schul-, Zirkus- und Sportfeste auszutragen. Horst Brandt (SPD) wünschte sich daher, dass der Platz für nicht organisierten Sport beibehalten werde. Der Antrag wurde dennoch mehrheitlich angenommen. Bei den Investitionen für 2020 gab es Unstimmigkeiten darüber, ob Langewiesen, wie Brandt behauptete, noch in einer beantragten Städtebauförderung sei oder ob, wie Wagner entgegnete, dieser Förderantrag durch die damalige Verwaltungsübernahme im Zuge der Gebietsreform nicht weiter bearbeitet worden ist. Man hätte 70 Prozent Förderung für den Straßenbau bekommen können, sagte Brandt. Noch nicht geklärt ist auch, ob der Ortsteil über sein Ortsteilbudget den Oehrenstöcker Carnevalsverein finanziell unterstützen darf, da Oehrenstock inzwischen ein eigener Ortsteil ist. Der Förderverein der Kita und Grundschule Langewiesen hingegen erhält aus dem Ortsteilbudget 500 Euro für seine Jubiläumsfeier zum 20-Jährigen.