Am Verkehrskreisel in die Arbeit reingekniet

Am Kreisel in der Unterpörlitzer Straße in Ilmenau wurde am Dienstag Klarschiff gemacht. Die Mitarbeiterinnen der Abteilung Stadtgrün im Sport- und Betriebsamt Ilmenau haben den üppig begrünten und teilweise noch blühenden Verkehrskreisel an einem Tag vom gesamten Unkraut befreit. Anett Kaluza, Fabia Bischof und Maritta Hanft (von links) sowie ihre Mitstreiter knieten sich dabei so richtig rein in die Arbeit. Währenddessen fuhren die Fahrzeuge weiterhin dicht an dicht an ihnen vorbei. „Es ist anstrengend“, sagten sie. Aber schon ging der Kopf wieder nach unten und es wurde weiter nach dem unerwünschten Unkraut gezupft.