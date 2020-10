Ampel aus Tüttleben soll nach Gehren umziehen

Ilmenau. Nach dem jahrelangen Ringen um eine sichere Überquerung der Bundesstraße 88 auf Höhe der Friedensstraße für Fußgänger in Gehren bahnt sich nun eine schnelle Lösung an. Wie am Montagabend zur Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Umwelt und Verkehr in Ilmenau bekannt wurde, soll schon in den kommenden Wochen mit der Installation einer Fußgängerampel begonnen werden.

Dabei spielte den Verantwortlichen auch der Zufall in die Karten: Das Straßenbauamt Mittelthüringen hat genau solch eine Anlage noch vorrätig, die an ihrem ursprünglichen Standort in Tüttleben im Landkreis Gotha nicht mehr benötigt wird. Nun soll das Lichtsignal nach Gehren umziehen, wo voraussichtlich ab 26. Oktober mit den Tiefbauarbeiten begonnen wird, gab Stefan Böse vom Ingenieurbüro IGS aus Zella-Mehlis bekannt. Aus seiner Feder stammt auch ein Vorschlag zur Entschärfung der Verkehrssituation an der Einmündung der Kopernikusstraße in die Straße Am Vogelherd in Ilmenau, wo es in der Vergangenheit häufig zu Unfällen kam.

Die beiden Maßnahmen sind Bestandteile der Rahmenplanung „Verkehrsentwicklung Ilmenau 2020+“, die als Konzept im Frühjahr kommenden Jahres vorliegen soll.

Dass die Fußgängerampel in Gehren nun als erstes sichtbares Resultat gebaut wird, liegt auch daran, dass die Angelegenheit im städtischen Bauamt als oberste Priorität angesehen wurde. Seit 2015 bemühte sich die Verwaltung der damals noch eigenständigen Stadt um eine Lösung des Problems. Insbesondere für die Schulkinder des Wohngebiets „Karl-Marien-Höhe“ war die Überquerung der stark frequentierten Bundesstraße eine Zumutung. „Gefährlich und abenteuerlich bei dieser Befahrung“ sei der Weg bis zur nächsten Ampel in der Ortsmitte gewesen, schätzte Diplomingenieur Böse ein. Doch nicht nur die Kinder, auch ältere Gehrener seien betroffen, weswegen nach Voruntersuchungen des Büros die Zahl der Straßenquerungen am Tag das für Handlungen erforderliche Maß von mindestens 50 überstieg - und nun in einer verkehrsrechtlichen Anordnung mündete. Alternativen, wie etwa der Bau eines Kreisverkehrs, wurden zuvor verworfen.

An der Einmündung der Kopernikusstraße in die Straße Am Vogelherd kommt es häufig zu Unfällen. Foto: André Heß

In der Schublade liegt bereits auch ein Vorschlag für den Knotenpunkt zwischen Kopernikusstraße und Am Vogelherd nahe des gleichnamigen Gewerbegebiets im Norden von Ilmenau. Die bisherige Gestaltung der Einmündung sei für Verkehrsteilnehmer unübersichtlich, was zu Unfällen und auch zu etlichen Beinahe-Unfällen führte, wie die Auswertung einer 24-Stunden-Videoaufnahme zeigte, schilderte Stefan Böse. Auf dem Papier ist nun ein Knotenpunkt entstanden, der nach Einschätzung des Ingenieurs „deutlich klarere Verkehrsbeziehungen herstellt“. Angedacht ist, die Kopernikusstraße vor dem Aufbiegen auf die Hauptstraße so zu führen, um sie beinahe rechtwinklig einmünden zu lassen. „Mit dieser Lösung wäre Unfallhäufungspunkt gelöst“, zeigte sich Böse überzeugt. In seine Variante ließe sich später zudem auch die gegenüberliegende Einfahrt zu zwei Firmengebäuden einbinden, sollte sich der Bedarf ergeben.

Während aber in Gehren die Umsetzung des Vorschlags bereits zum Greifen nahe ist, muss im Fall von Ilmenau noch die Finanzierung geklärt werden. Nicht zuletzt ist die Kommune auf den Ankauf von Grundstücken angewiesen, soll die Führung der Kopernikusstraße tatsächlich verändert werden. Weil sich der Abschnitt kurz vor der Einmündung in einer Senke befindet, ist aus Sicht von Stefan Böse zudem eine Anhebung des Teilstücks sinnvoll. Notfalls wäre die Variante aber auch umsetzbar, „wenn im Bestand gearbeitet wird“, fügte er hinzu.