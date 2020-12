Amtsgericht Ilmenau: Entziehungsanstalt als letzte Chance

Ilm-Kreis. Zwei Jahre und acht Monate Gefängnis ohne Bewährung, sowie die Einweisung in eine Entziehungsanstalt, so lautete das Urteil gegen einen 35-jährigen deutschen Staatsbürger nach einer siebenstündigen Verhandlung in dieser Woche. Der Mann hatte sich wegen sechs Anklagen bestehend aus elf Straftaten zu verantworten - darunter gefährliche Körperverletzung. Weil Vorsitzender Jörg Türpitz einen „deutlichen Fluchtanreiz“ gegeben sah, beantragte er nach dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft bis zur Wirksamkeit des Urteils Haftbefehl.

Vor allem zwei Taten hatten aus Sicht des Gerichts besondere Brisanz: In einem Fall schlug der Angeklagte einer 38-Jährigen auf einem Spielplatz im Ilmenauer Wohngebiet „Am Stollen“ derart mit der Faust ins Gesicht, dass sie kurzzeitig das Bewusstsein verlor und acht Wochen unter den Folgen ihrer Verletzung zu leiden hatte. Dann wiederum warf der Angeklagte beim Stadtfest vor einem Jahr einem 43-Jährigen aus kurzer Distanz eine Bierflasche ins Gesicht, dass das Glas zersplitterte und der Geschädigte nach einem stationären Krankenhausaufenthalt noch heute mit den Narben leben muss. Bei beiden Zeugen entschuldigte sich der 35-Jährige während der Verhandlung.

Gemessen daran gerieten die anderen Delikte beinahe zu Randnotizen, wenngleich jede der Taten allein schon wegen der Vorgeschichte des Mannes mit Gefängnisstrafen belegt wurden. Dazu zählten Diebstähle, Schwarzfahren mit der Bahn und die Beleidigung von Polizisten.

Ab dem zwölften Lebensjahr machte der Angeklagte Bekanntschaft mit Drogen. Erst waren es Zigaretten und Alkohol, dann kamen Cannabis, Speed und Crystal Meth hinzu. Auf dem vorläufigen Höhepunkt seiner Abhängigkeit nahm der 35-Jährige täglich anderthalb Flaschen Schnaps, 0,5 Gramm Cannabis und 1 Gramm Crystal Meth zu sich. „Die gesamte Lebensführung war darauf abgestellt, Substanzen zu organisieren und zu konsumieren“, hieß es in dem von einem Psychiater erstellten Gutachten. Bei der Findung des Urteils spielte deswegen die Frage der Schuldfähigkeit eine Rolle.

Doch nur in einem Anklagepunkt attestierte der Facharzt dem Angeklagten aus medizinischer Sicht einen komplette Steuerungsverlust. Das war jene Tat, bei der sich der Mann selbst in der Suchtstation der Ilm-Kreis-Kliniken aufgrund von Entzugserscheinungen meldete und dort beim Warten einen Patienten um einen Zigarette bat. Weil ihm die verweigert wurde, schlug der 35-Jährige sein Gegenüber mit einem Stuhl - was für den Geschädigten noch glimpflich ausging. Der Angreifer selbst wurde fixiert und mit Polizeibegleitung umgehend in ein Fachkrankenhaus überstellt. Weil er die Tat in einem „pathologischen Rauschzustand“ vollzog, wurde er in diesem Punkt freigesprochen - in den meisten der anderen Anklagen kam nur noch eine verminderte Schuldfähigkeit in Frage.

Trotz der vielen Jahre unter dem Einfluss harter Drogen attestierte das Gutachten dem Mann „noch keine organischen Wesensveränderungen. Das Potenzial ist da, er hat die Fähigkeit zu sozial angepasstem Verhalten“, lautete die Einschätzung des Psychiaters, der die nochmalige Einweisung in einer Entziehungsanstalt empfahl.

„Geht das schief, folgt die Unterbringung in der Sicherheitsverwahrung“, warnte der Staatsanwalt. Und auch Vorsitzender Türpitz sprach in seiner Urteilsbegründung von der wirklich „letzten Chance“.