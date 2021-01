Andrang auf Pisten und Rodelwiesen

Das schöne Winterwetter verlockte am Wochenende zu einem Ausflug in das Rennsteiggebiet. Hier trafen sich wie in Schmiedefeld Kind und Kegel, Freizeit-Langläufer und Sportler zum Skifahren. Der Parkplatz am Sportplatz war am Nachmittag bis auf den letzten Platz gefüllt, aber auch auf den Rodelwiesen in Stützerbach und Ilmenau herrschte großer Andrang. Auf dem Rückweg standen die Fahrzeuge ab Freibad Hammergrund und am Gabelbach im Stau.

Der Skitourismus soll nun möglicherweise von der Landesregierung unterbunden werden, indem man eine 15-Kilometer-Begrenzung einführt. So weit soll man sich ohne triftigen Grund maximal vom Wohnort entfernen können.