Andreas Bühl in Neustadt: CDU will im Landtag „konstruktive Opposition“ sein

Neustadt. Das CDU-Landtagsmitglied Andreas Bühl hat anlässlich der CDU-Kreisverbandsversammlung am Sonnabend in Neustadt am Rennsteig bis zu den nächsten Landtagswahlen eine „konstruktive Oppositionsarbeit“ angekündigt und zugleich Kompromisse mit der rot-rot-grünen Minderheitsregierung verteidigt. „Wir kommen an der schwierigen Situation nicht vorbei, dass 55 Prozent entweder links oder rechts gewählt haben“, sagte er. Zugeständnisse hätten dazu geführt, dass Entscheidungen auf Landesebene in einigen Bereichen immerhin eine Handschrift der Christdemokraten tragen, „damit für die Region etwas heraus kommt“, schätzte er ein.

So habe man sich dafür stark gemacht, dass auch Erholungsorte im Ilm-Kreis wie Manebach, Stützerbach und Frauenwald finanzielle Zuwendungen für verloren gegangene Einnahmen wegen der Corona-Krise erhielten. Zudem sei für Kommunen eine zusätzliche Finanzspritze von 185 Millionen Euro statt 50 Millionen Euro ausgehandelt worden, wovon der Ilm-Kreis 3 Millionen Euro erhielt. Man wolle sich nun für eine Landarztquote einsetzen und idealerweise junge Mediziner aus Thüringen dafür gewinnen, sich nach dem Studium im ländlichen Raum niederzulassen. Hinsichtlich des Wandels der Automobilbranche sei es Anliegen der CDU, in Ilmenau Anstrengungen der Wissenschaft auf dem Gebiet der Elektromobilität zu stärken und Arnstadt als Standort für ein Wasserstoff-Forschungszentrum zu etablieren.

Videokonferenz mit Kanzleramtsminister Helge Braun

Der am Samstag in seinem Amt als Kreisvorsitzender mit 53 von 60 Mitgliedern bestätigte CDU-Bundestagsabgeordnete Tankred Schipanski kritisierte in seiner Begrüßung die „pessimistische Einschätzung“ von Landrätin Petra Enders (Die Linke) aus Anlass des 30. Jahrestags der Deutschen Einheit. Man dürfe sich den Prozess trotz aller Schwierigkeiten „nicht schlecht reden lassen“, sagte er und bedankte sich zugleich bei Arnstadts Bürgermeister Frank Spilling (parteilos), dass er die Einschätzung der Landrätin am vorvergangenen Wochenende „wieder etwas zurecht gerückt hat“.

Kreisvorsitzender Tankred Schipanski bedankte sich bei Ute Rath für ihre Arbeit in der CDU-Kreisgeschäftsstelle. Foto: Arne Martius

In einer Videokonferenz kamen zur Kreisversammlung Mitglieder mit Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) in Berlin ins Gespräch. Zentrales Anliegen war dabei der Umgang mit der Corona-Krise. Braun machte dabei deutlich, dass das Einhalten von Hygienemaßnahmen eines jeden Einzelnen gerade jetzt im Herbst von entscheidender Bedeutung seien. „Die große Aufgabe ist es, diesen Winter zu überstehen“, schätzte er ein.

Bei den Entscheidungen zum Umgang mit dem Virus „geht es nicht um die Frage, ob die Wirtschaft oder die Gesundheit im Vordergrund stehen sollte. Am Ende geht nur alles Hand in Hand“. Der Minister sei zuversichtlich, dass es Anfang des nächsten Jahres einen Impfstoff gibt. Bis dahin wolle die Bundesregierung dem Teil der Wirtschaft helfen, der weiterhin am stärksten von den Auswirkungen der Corona-Krise betroffen ist. Als Beispiele nannte Braun die Reise-, Freizeit- und Veranstaltungsbranche.

Zudem kündigte Helge Braun verstärkte Anstrengungen auf dem Feld der Digitalisierung an. Derzeit komme die Software aus den USA und die Hardware aus Asien. „Das kann so nicht sein. Wenn wir in Zukunft den Wohlstand in Deutschland halten wollen, müssen wir vorn sein bei der Digitalisierung“, meinte er und nannte Tankred Schipanski „einen der Treiber“ auf diesem Gebiet.

Zu Schipanskis Stellvertretern im Kreisverband wurden Andreas Bühl, Jörg Thamm und Victoria Hülfenhaus gewählt.