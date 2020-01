Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Anfeuerung aus allen Himmelsrichtungen

Allen Unkenrufen zum Trotz lag tatsächlich echter Schnee in Oberhof, es war eisig kalt und regnete, als die Fahnenkinder mit den Flaggen der 30 Nationen auf der Bühne aufmarschierten. Aber schließlich ist Biathlon, bis auf die Spaßveranstaltung in der Arena auf Schalke, eine Freiluftveranstaltung, das wissen die Fans und sind eingemummelt und mit wärmenden Getränken ausgestattet. Je nach Lust und Laune traten die Mannschaften mit Betreuern und Trainern in unterschiedlicher Stärke vor die Fans, um sich feiern zu lassen. Und wo hat man in Thüringen schon ein solches Großereignis, das die Sportbegeisterten aus allen Himmelsrichtungen und Bundesländern sowie aus dem Ausland anzieht, wie beim Biathlon-Weltcup in Oberhof. Da outet sich ein Oberfranke als Edelfan der Amerikaner und steht bei der Vorstellung einfach mit auf der Bühne. Da wird dem norwegischen Spitzen-Athleten Tarjei Bø von der Moderatorin quasi ein Kind in den Bauch gefragt, als es um die Vaterfreuden seines Bruders Johannes ging. Das Schießen und Laufen der Profis hernach ist das Eine, das Absichern der Wettkämpfe mit Kampfrichtern, Ordnern und das Verpflegen der Zuschauer das Andere. Hierfür gebührt auch den hiesigen Vereinen ein großes Kompliment.