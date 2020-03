Angeklagter räumte Drogenkauf ein

Als ein Drogenhändler aus dem Ilm-Kreis aufflog, landete in den Händen der Ermittlungsbehörden gleich eine ganze Reihe an Informationen. Vor allem aber erhielten sie bei der Untersuchung eines Mobiltelefons eine Chatliste mit Namen derer, die regelmäßig den Stoff von dem Mann bezogen hatten.

Unter ihnen war auch der Angeklagte, der sich in diesen Tagen vor der Zweigstelle Ilmenau des Amtsgerichts Arnstadt verantworten musste. Der 27-Jährige hatte mindestens einmal nachgewiesen im Jahr 2018 bei dem Händler vier Gramm Marihuana gekauft, beziehungsweise getauscht: Denn um den Stoff zu erhalten, gab er eine gebrauchte Spielkonsole hin und legte zehn Euro oben drauf. „Für den Verkäufer sicherlich kein ganz unangenehmes Geschäft“, wie Vorsitzender Jörg Türpitz anmerkte. Er schätzte den Wert der Ware auf 50 bis 60 Euro, wofür der Angeklagte mit dem eingetauschten Gerät mehr als das Doppelte bezahlt habe.

Der Beschuldigte machte in der Verhandlung keinen Hehl aus seiner Verfehlung. „Ich will mich nicht herausreden. Ich habe das gemacht“, sagte er. Letztlich habe ihm sein Körper ein klares Signal gegeben, dass er so nicht mehr weitermachen könne. Denn nach einem zurückliegenden Konsum habe er eine derartige Panikattacke erlitten, dass er stationär in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. „Das sind die dezenten Nebenwirkungen, die bei manchen zu massiven psychischen Erkrankungen führen können“, warnte der Richter. Der Angeklagte müsse schon sehr verzweifelt gewesen sein, dass er sich Drogen deutlich überteuert besorgt habe. „Hoffentlich haben Sie daraus gelernt“, fügte er hinzu.

Der 27-Jährige berichtete von einer Vorerkrankung, für die er ab dem 18. Lebensjahr kein Medikament mehr erhalten habe. Mit dem Marihuana „habe ich mich selbst medikamentiert“, erklärte er. „Das lassen wir mal so im Raum stehen“, merkte Jörg Türpitz an. Er beließ es bei einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen á 25 Euro, was der Mann sofort annahm. „Ich habe diesen Mist gebaut, dafür muss ich auch gerade stehen“, sagte er. Dennoch gab ihm der Vorsitzende mit, nicht nur aus gesundheitlichen Gründen besser mit dem Konsum aufzuhören. Mit der inzwischen zweiten Verurteilung wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz bewege er sich „leichten Schrittes auf Freiheitsstrafen zu“, mahnte er.