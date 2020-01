Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Angelroda: Doppelte Waldstraße verhindert neue Postleitzahl

Eine neue Postleitzahl soll Angelroda bekommen. Aber nicht zum Jahresanfang, wie schon in der 400-Einwohner-Gemeinde erzählt wurde. Sondern es wird noch ein paar Monate dauern. Hintergrund ist die Eingemeindung Angelrodas nach Martinroda zum 31. Dezember 2019. Damit wäre Angelroda eigentlich nicht über die Postleitzahl 99338 erreichbar. Statt dessen müsste die korrekte Anschrift 98693 Martinroda, Ortsteil Angelroda, lauten.

Nun gibt es in beiden Gemeinden eine Waldstraße. Die wäre, würden beide Straßennamen weiter und bei gleicher Postleitzahl existieren, nicht mehr eindeutig zuzuordnen. „Wenn ein Brief fehlgeleitet wird und beim Absender landet, mag das zu verschmerzen sein“, so Alexander Böhm. „Sollte aber der Rettungswagen in die falsche Waldstraße fahren, sieht es anders aus“, begründet der Sprecher der Post die Notwendigkeit eineindeutiger Adressen.

Also ist der Gemeinderat am Zug, die Namensdopplung zu ändern. Der Gemeinderat in Martinroda hat seine erste Sitzung im Februar, wie Alexander Barth (parteilos) sagt. Der erste Beigeordnete aus Angelroda rechnet zeitnah mit einer Entscheidung zur Waldstraße. Es sei davon auszugehen, dass die Straße in Angelroda umbenannt wird, da hier weniger Anwohner betroffen sind.

Angelroda ist seit dem Jahreswechsel Ortsteil von Martinroda. Foto: Ralf Ehrlich

Seitens der Post wünscht man sich eine Klärung bis Mitte März, plant mit der neuen Postleitzahl Anfang Mai. Dann wäre noch Vorlauf, die Sortiermaschinen auf die neue Postleitzahl umzustellen, so Böhm. Aufgabe der Verwaltungsgemeinschaft Geratal/Plaue (VG) ist es, die Einwohner auf die neue Postleitzahl hinzuweisen, beispielsweise durch den Geratal-Anzeiger. Wie es aus dem Einwohnermeldeamt der VG heißt, ist das Umschreiben der Personalausweise innerhalb des ersten halben Jahres nach der Umstellung kostenlos.

Es war der Wunsch der Gemeinden, gemeinsame Wege zu gehen. Gründe dafür waren auch, dass Angelroda sich in einer schwierigen Haushaltslage befand. Martinroda kommt nun über 1000 Einwohner und kann mit höheren Zuweisungen rechnen.