Anleitung zum Bierbrauen

Elgersburg. Ein Dutzend Männer mit Sven Engmann, dem Amateur-Bierbrauer von Schloss Elgersburg, erlebten am Samstag den Bierbrau-Kurs der Volkshochschule. Sie waren, im Gegensatz zu mancher Hochzeitsgesellschaft oder Übernachtungsgästen, zum Lernen und Arbeiten ins Hotel gekommen.

Etwas mehr über die Geheimnisse des Bierbrauens, die eigentlich keine sind, zu erfahren, mitzuerleben, wie die einzelnen Arbeitsschritte handwerklicher Bierproduktion ablaufen, selbst mit Hand anzulegen und nach einem mehr als 6 Stunden dauernden Arbeitssamstag das Eigengebräu zu verkosten, war den meisten Motivation genug. Nachdem Sven Engmann mit der Gruppe im „Sudhaus des Schlossgewölbes“ angelangt war, alle mit dem Staunen beim Betrachten des Interieurs fertig waren und den feinen Duft nach Malz verinnerlicht hatte, erzählte der Braumeister kurz von seiner Frau Silke, der Hotelchefin. Ihrem Appetit auf gutes Bier sei es zu danken, dass er sich der Braukunst widmete und das Sudhaus baute.

Das Brauen des edlen Gerstensaftes nach deutschem Reinheitsgebot im 6-Stunden-Kurs erlernen zu wollen, ist illusorisch. Es sei heute ein Einstieg in das Bierbrauen, dem dann eine Zeit des mutigen Ausprobierens, des Sammelns von Erfahrungen, einschließlich notwendiger Fehlschläge, folgen müsse. Nur wer dran bleibe, sich lesend informiere, bei anderen, die das Brauen schon können, viel abguckt, komme nach einer gewissen Zeit zum Erfolg, versicherte Kursleiter Engmann.„Ich braue seit drei Jahren in Heimproduktion regelmäßig 20 Liter meines Haustrunkes, der bei Freunden gut ankommt. Natürlich habe ich auch Lehrgeld bezahlt und zum Beispiel die Erfahrung gesammelt, dass ich in Arnstadt mein Brauwasser vom Rabenhold holen muss, weil das weicher ist als dort, wo ich wohne“, erzählt ein Besucher.

Am Ende wussten die Kursanten schon einiges mehr über die fast 4000-jährige Geschichte des Bieres, über die Zutaten Malz, Hopfen, Bierhefe, das gute Elgersburger Wasser und über die Fermentierungsprozesse.