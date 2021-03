Antigen-Schnelltest im Praxiszelt in Ilmenau

Die Kinder- und Jugendpraxis von Heike Reichelt hat in der Friesenstraße neben der Praxis in einem Zelt eine Abstrichstelle für jedermann eingerichtet. Der Bürgerabstrich ist kostenlos. Auch der 8-jährige Joschua machte am Mittwoch davon Gebrauch und freute sich nach zehn Minuten mit seiner Mutter über das negative Ergebnis des Antigen-Schnelltestes, den Saroja Sharma bei ihm gemacht hat. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Am Donnerstag ist von 13.30 bis 15 Uhr geöffnet. Die Krankenversichertenkarte sollte mitgebracht werden. Der Test steht jedem Bürger mindestens einmal pro Woche zu.